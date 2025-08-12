Prada Lucky Tewas Diduga Dianiaya Senior, Menko BG Tegaskan Komitmen Penegakan Hukum

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan atau BG menyebutkan pemerintah akan memastikan peristiwa tewasnya Prada Lucky Chepril Saputra Namo tak terulang ke depan.

Dia mengatakan pemerintah berkomitmen menegakan hukum dalam perkara tewasnya Prada Lucky yang diduga akibat dianiaya senior.

"Pemerintah berkomitmen agar kejadian seperti ini tidak terulang melalui penegakan hukum dan pembenahan sistem pengawasan internal di lingkungan satuan," kata BG melalui keterangan persnya, Selasa (12/8).

Eks Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) mengatakan proses hukum dalam kasus Prada Lucky bakal dilaksanakan transparan, objektif, dan sesuai prosedur peradilan militer yang berlaku.

"Tim Investigasi Kodam IX/Udayana dan Penyidik Denpom IX/1 Kupang telah bekerja secara profesional untuk mengungkap fakta-fakta yang ada," ujar BG.

Dia melanjutkan Kemenko Polkam akan memantau perkembangan kasus ini dan berkoordinasi dengan pihak TNI untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur.

"Berjalan prosedur dan menjunjung tinggi asas keadilan," lanjut BG.

Selain pemerintah, eks Wakapolri itu mengatakan Mabes TNI dalam kasus tewasnya Prada Lucky juga sudah berkomitmen menindak kasus tewasnya prajurit TNI AD itu.