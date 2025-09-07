Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Militeriana

Prajurit TNI AD Tersangka Penembakan Warga, Terancam Dipecat

Minggu, 07 September 2025 – 15:19 WIB
Prajurit TNI AD Tersangka Penembakan Warga, Terancam Dipecat - JPNN.COM
Barang bukti berupa kendaraan yang digunakan Pratu TB saat kabur seusai menembak warga sipil di kawasan Entrop, Kota Jayapura, Rabu malam (3/9) diserahkan ke Pom Kodam XVII Cenderawasih, Kamis sore (4/9). ANTARA/Evarukdijati.

jpnn.com, PAPUA - Komandan Polisi Militer Kodam XVII Cenderawasih Kolonel CPM Laksono Puji Lisdyanto menegaskan bahwa Pratu TB, prajurit TNI AD yang menembak seorang warga di Entrop, Kota Jayapura, resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Pratu TB dijerat pasal 338 KUHP junto pasal 80 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, status militernya juga terancam diberhentikan.

"Selain itu, Pratu TB yang merupakan anggota Pomdam XVII itu terancam dipecat dari Dinas TNI-AD," kata Kolonel CPM Laksono Puji Lisdyanto di Jayapura, Sabtu (6/9).

Baca Juga:

Penyidik telah memeriksa lima orang saksi, termasuk tiga rekan pelaku yang berada di dalam kendaraan saat kejadian. Dari laporan yang diterima, insiden penembakan pada Rabu (3/9) malam berawal dari cekcok antara korban, Obet Manaki, dengan pelaku terkait uang parkir.

Korban sempat memukul bibir pelaku, namun balasan pukulan Pratu TB tidak mengenai sasaran sehingga korban melarikan diri.

Beberapa saat kemudian, korban kembali dan melempari mobil yang ditumpangi pelaku dengan batu kecil sebanyak dua kali. Aksi itu membuat Pratu TB mengejar dan akhirnya menembak korban.

Baca Juga:

"Pratu TB ditangkap Kamis (4/9) dini hari dan sore harinya diserahkan ke POM untuk diproses lebih lanjut," ujar Kolonel CPM Laksono. (antara/jpnn)

Penyidik telah memeriksa lima orang saksi, termasuk tiga rekan pelaku yang berada di dalam kendaraan saat kejadian.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  TNI  pembunuhan  Papua 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp