Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Menbud Minta Hormati Hukum Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon Selatan. Ketiganya sedang menjalankan tugas sebagai personel penjaga perdamaian PBB dalam _United Nations Interim Force in Lebanon_ (UNIFIL).

"Saya menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, kepada Tentara Nasional Indonesia, serta seluruh pihak yang terdampak. Kami juga mendoakan pemulihan sepenuhnya bagi para personel yang terluka dalam menjalankan tugas," tutur Menbud Fadli Zon dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (31/3).

Tragedi ini, lanjutnya, tidak dapat dilepaskan dari serangan keji Israel di Lebanon Selatan. Pemerintah Indonesia menegaskan kembali kecaman keras atas serangan tersebut yang telah membahayakan personel penjaga perdamaian, warga sipil, infrastruktur penting, dan memperbesar ancaman terhadap warisan budaya di kawasan.

Menbud mengatakan, para personel penjaga perdamaian yang gugur tersebut menjalankan amanat mulia untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan pelindungan warga sipil di tengah situasi konflik.

Pengorbanan mereka merupakan kehilangan besar bagi Indonesia dan dunia, sekaligus pengingat bahwa tugas menjaga perdamaian senantiasa menuntut penghormatan penuh terhadap hukum internasional, serta tanggung jawab bersama untuk menjamin keselamatan dan keamanan personel PBB.

"Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas eskalasi kekerasan di Timur Tengah yang terus berlanjut beserta dampaknya yang makin luas," ucapnta.

Situasi ini, kata Menbud, tidak hanya menempatkan warga sipil dalam risiko yang kian besar, tetapi juga mengancam warisan budaya, baik situs dan cagar budaya maupun warisan budaya takbenda di seluruh kawasan.

Konflik bersenjata bukan hanya merusak bangunan, situs, dan benda-benda budaya, melainkan juga menggerus memori sejarah, nilai-nilai, identitas, dan cara hidup yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi.