Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Waka MPR Minta Dunia Jamin Keamanan Pasukan Perdamaian PBB

Selasa, 31 Maret 2026 – 16:13 WIB
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga prajurit Indonesia yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan.

Dia juga menegaskan agar dunia internasional harus menjamin keamanan pasukan penjaga perdamaian.

“Pasukan perdamaian membawa mandat kemanusiaan. Mereka tidak boleh menjadi sasaran konflik. Dunia harus memastikan perlindungan maksimal bagi mereka,” tegas Lestari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/3).

Tiga prajurit TNI dilaporkan tewas dalam insiden terpisah di wilayah operasi UNIFIL di Lebanon Selatan.

Mereka menjadi bagian dari korban meningkatnya eskalasi konflik di kawasan perbatasan yang dalam beberapa pekan terakhir terus memanas.

Sejak awal Maret 2026, konflik di wilayah Lebanon Selatan telah menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk warga sipil.

Selain itu, sejumlah personel penjaga perdamaian PBB juga dilaporkan menjadi korban, baik meninggal dunia maupun mengalami luka-luka.

Insiden yang menewaskan prajurit Indonesia disebut terjadi akibat serangan proyektil dan ledakan di sekitar area tugas pasukan perdamaian.

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak upaya perlindungan pasukan perdamaian PBB menyusul tewasnya prajurit TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon

Prajurit TNI gugur  TNI  Lestari Moerdijat  MPR RI  Pasukan Perdamaian PBB 
