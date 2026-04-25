Prajurit TNI Jadi Korban Kebiadaban Israel Lagi, RI Jangan Diam Saja!

jpnn.com, JAKARTA - Prajurit TNI Praka Rico Pramudia gugur akibat serangan artileri yang diindikasikan berasal dari Israel pada 29 Maret lalu.

Praka Rico yang bertugas menjadi Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL), menjadi personel TNI kedua yang gugur.

Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Stephane Dujarric mengatakan Praka Rico wafat pada Jumat (24/4) usai dirawat selama hampir sebulan akibat luka-luka yang dideritanya dalam insiden yang terjadi di Adchit Al-Qusayr itu. Kejadian yang sama menyebabkan gugurnya Praka Farizal Rhomadhon.

“Temuan awal UNIFIL dalam penyelidikan mengindikasikan sebuah proyektil yang ditembakkan dari tank Merkava Israel mengenai posisi UNIFIL, mengakibatkan gugurnya Praka Farizal Rhomadhon dan Praka Rico Pramudia,” kata Dujarric dalam pernyataan pers yang disiarkan PBB, dipantau di Jakarta, Sabtu.

Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas gugurnya Praka Rico kepada seluruh keluarga dan para rekannya, serta kepada pemerintah dan rakyat Indonesia.

Dengan gugurnya Praka Rico, sudah enam personel UNIFIL tewas di tengah eskalasi peperangan antara Zionis Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon selatan sejak awal Maret lalu.

“Sekjen PBB kembali mendesak semua pihak untuk mematuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk memastikan keamanan dan keselamatan personel PBB,” tutur Dujarric.

Dia menegaskan bahwa personel penjaga perdamaian harus dilindungi karena serangan terhadap mereka merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 tahun 2006, dan dapat menjadi tindak kejahatan perang.