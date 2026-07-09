Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Hukum

Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus, Kapuspen Sebut Permintaan Kejaksaan

Kamis, 09 Juli 2026 – 13:45 WIB
Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus, Kapuspen Sebut Permintaan Kejaksaan - JPNN.COM
Ilustrasi TNI. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengakui prajurit militer berada di sekitar rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah untuk melaksanakan pengamanan.

Menurut Nas, pengamanan terhadap rumah Febrie setelah muncul permintaan langsung dari pihak kejaksaan. 

"Pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata dia, kepada awak media, Kamis (9/7). 

Baca Juga:

Menurut Nas, pengamanan itu sesuai dengan aturan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 terkait perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

"Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang," kata dia.

Sebelumnya, kediaman Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) terpantau ramai pada Rabu (8/7) kemarin.

Baca Juga:

Pengamanan dilakukan saat Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 tempat korupsi dan TPPU perkara PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya.

Nas membantah pengamanan rumah Febrie berkaitan dengan langkah penegakan hukum oleh kepolisian.

Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menyebut prajurit militer berjaga di rumah Febrie Adriansyah atas permintaan kejaksaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jampidsus  Prajurit TNI  Febrie Adriansyah  Kejaksaan  rumah jampidsus 
BERITA JAMPIDSUS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp