Prajurit TNI Jaga Rumah Jampidsus, Kapuspen Sebut Permintaan Kejaksaan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengakui prajurit militer berada di sekitar rumah Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah untuk melaksanakan pengamanan.

Menurut Nas, pengamanan terhadap rumah Febrie setelah muncul permintaan langsung dari pihak kejaksaan.

"Pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” kata dia, kepada awak media, Kamis (9/7).

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Menurut Nas, pengamanan itu sesuai dengan aturan dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 terkait perlindungan terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

"Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang," kata dia.

Sebelumnya, kediaman Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) terpantau ramai pada Rabu (8/7) kemarin.

Pengamanan dilakukan saat Kortas Tipidkor Polri dan Polda Metro Jaya menggeledah 12 tempat korupsi dan TPPU perkara PT Asabri dan Asuransi Jiwasraya.

Nas membantah pengamanan rumah Febrie berkaitan dengan langkah penegakan hukum oleh kepolisian.