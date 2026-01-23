Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prajurit TNI Temukan 6 Korban Pesawat ATR yang Jatuh di Pangkep

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:25 WIB
Prajurit TNI Temukan 6 Korban Pesawat ATR yang Jatuh di Pangkep - JPNN.COM
Personel TNI saat proses pencarian korban pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (22/1/2026) (ANTARA/Ho-Humas TNI)

jpnn.com - Prajurit TNI yang tergabung dalam Tim Search and Rescue (SAR) Gabungan menemukan enam korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 yang jatuh di kawasan Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis (22/1).

Berdasarkan siaran pers resmi TNI yang diterima di Jakarta, Jumat (23/1/2026, dijelaskan bahwa penemuan korban merupakan hasil pencarian tim SAR gabungan sejak Sabtu (17/1).

"Penemuan tersebut merupakan hasil operasi pencarian pada hari keenam yang dilaksanakan di wilayah pegunungan dengan tingkat kesulitan tinggi," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI Aulia Dwi Nasrullah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Baca Juga:

Brigjen Aulia menjelaskan kegiatan pencarian dilakukan melalui penyisiran lanjutan di sekitar titik-titik yang sebelumnya telah ditemukan Tim SAR gabungan.

Dalam proses pencarian, personel menghadapi tantangan berupa medan terjal, lereng curam, permukaan licin.

Selain itu, kondisi cuaca di lokasi tersebut tidak menentu, sehingga memerlukan ketelitian dan koordinasi yang intensif di lapangan.

Baca Juga:

Di hari keenam pencarian, enam korban pesawat jatuh akhirnya ditemukan Tim SAR gabungan.

"Korban ditemukan dengan posisi jenazah tersebar dalam radius sekitar 50 meter dari titik temuan awal dan berada di kedalaman kurang lebih 250 meter dari puncak gunung," kata Aulia.

Prajurit TNI yang tergabung dalam Tim SAR menemukan enam jenazah korban pesawat ATR 40-500 yang jatuh di Gunung Bulusaraung, Kabupaten Pangkep.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korban pesawat atr  pesawat ATR 42-500  Pesawat Jatuh  Pangkep  Gunung Bulusaraung  Prajurit TNI  Tim Sar  Pesawat ATR  TNI 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp