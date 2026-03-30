Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Legislator: Pelanggaran Berat Hukum Internasional

Senin, 30 Maret 2026 – 19:18 WIB
Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Legislator: Pelanggaran Berat Hukum Internasional - JPNN.COM
Arsip - Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing dari badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). (ANTARA/HO-Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL.)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman bersuara keras menyikapi kabar tewasnya satu prajurit TNI yang tergabung dalam UNIFIL PBB atau pasukan perdamaian akibat serangan artileri Israel di Lebanon, Minggu (29/3).

“Ini bukan kecelakaan perang. Ini adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun," kata dia melalui layanan pesan, Senin (30/3).

Legislator fraksi PKS itu menyebutkan tewasnya satu prajurit TNI di Lebanon sebagai bentuk nyata pelanggaran serius terhadap hukum internasional.

"Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB adalah pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan mencerminkan pengabaian total terhadap norma-norma global,” ujar Mahfudz.

Dia menilai serangan militer Israel ke Lebanon telah melampaui batas dan menunjukkan pola agresi yang makin brutal.

Menurut Mahfudz, serangan ke Lebanon mempertimbangkan keselamatan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi, termasuk pasukan perdamaian.

“Agresi militer Israel di kawasan tersebut semakin tidak terkendali dan menunjukkan sikap abai terhadap hukum internasional,” lanjutnya.

Mahfudz melanjutkan serangan terhadap personel UNIFIL di Lebanon menjadi ancaman terhadap kredibilitas dan legitimasi misi perdamaian dunia.

Anggota Komisi I DPR RI Mahfudz Abdurrahman menyebut tewasnya satu prajurit TNI di Lebanon sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Prajurit TNI tewas  UNIFIL  Lebanon  Komisi I Dpr 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp