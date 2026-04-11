Prajurit TNI Tidak Ditarik dari Lebanon

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan prajurit TNI tidak akan ditarik dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan pemerintah tetap melanjutkan penugasan prajurit TNI pada misi perdamaian tersebut, sembari menjalankan evaluasi secara berkala baik ke dalam maupun ke luar.

"Oh, tidak ada untuk ke situ (menarik pasukan TNI dari UNIFIL)," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Teddy menjelaskan sikap pemerintah terkait penugasan pasukan di luar negeri telah ditegaskan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang menekankan komitmen terhadap peran prajurit Indonesia di dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, pengiriman pasukan TNI ke UNIFIL merupakan bagian dari amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam upaya menjaga ketertiban dunia.

"Jadi, saya rasa itu sudah sangat tegas disampaikan bahwa sesuai Undang-Undang pembukaan alinea empat, menertibkan, ketertiban dunia. Jadi, kita mengirim pasukan di sana untuk menjaga perdamaian dan kita tegas terhadap evaluasi yang ada," kata Seskab.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum mengambil keputusan terkait penarikan personel TNI dari UNIFIL.

"Kalau pertanyaannya sampai ke keputusan penarikan, itu belum, tetapi bahwa dengan adanya kejadian yang kemarin, tentu kami pemerintah harus melakukan koordinasi," kata Prasetyo.