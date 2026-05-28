Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Kamis, 28 Mei 2026 – 07:09 WIB
Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebanyak 17 wilayah akan diguyur hujan ringan pada Kamis (28/5).

Prakirawan cuaca BMKG Diah A mengatakan potensi hujan ringan terdapat di Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.

"Kemudian potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," kata Diah.

Baca Juga:

Selain itu, potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Sementara itu terdapat potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung, serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang.

Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sorong.

Baca Juga:

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan di Kota Palangka Raya," katanya.

Dia menyebutkan untuk bagian timur Indonesia perlu diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire.

BMKG memprakirakan sebanyak 17 wilayah di Indonesia akan diguyur hujan pada hari ini.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG  prakiraan cuaca  Cuaca Hari Ini  Hujan 
BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp