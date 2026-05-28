Prakiraan Cuaca BMKG: 17 Wilayah di Indonesia Diguyur Hujan Hari Ini

Kamis, 28 Mei 2026 – 07:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebanyak 17 wilayah akan diguyur hujan ringan pada Kamis (28/5).

Prakirawan cuaca BMKG Diah A mengatakan potensi hujan ringan terdapat di Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.

"Kemudian potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke," kata Diah.

Selain itu, potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

Sementara itu terdapat potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung, serta ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang.

Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sorong.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan di Kota Palangka Raya," katanya.

Dia menyebutkan untuk bagian timur Indonesia perlu diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire.