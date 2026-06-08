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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Berawan-Hujan Ringan di Mayoritas Kota Besar

Senin, 08 Juni 2026 – 07:58 WIB
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini: Berawan-Hujan Ringan di Mayoritas Kota Besar - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hari ini Senin 8 Juni 2026.

BMKG memprakirakan cuaca mayoritas kota besar Indonesia berawan hingga hujan ringan, sedang, lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang.

Prakirawan BMKG Henokhvita dalam keterangannya dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, Senin (8/6), mengatakan secara umum daerah konvergensi memanjang dari perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua Barat, perairan selatan Kalimantan Tengah hingga Selat Karimata.

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Selain itu, konvergensi juga memanjang dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Laut Banda hingga Pulau Seram, dari Teluk Cendrawasih hingga pesisir utara Papua Barat.

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah yang dilewati konvergensi atau konfluensi.

Oleh karena itu, BMKG memprakirakan beberapa kota besar akan berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang, yakni di wilayah Tanjungpinang dan Palembang.

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Sementara itu, beberapa kota besar lainnya akan mengalami hujan ringan hingga sedang, yaitu Banda Aceh, Medan, Palangka Raya, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, Mamuju, Kendari, Palu, Manado, Ambon, Sorong, Nabire dan Merauke.

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan hari ini, yakni Pekanbaru, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya.

Berikut update prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hari ini Senin 8 Juni 2026.

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TAGS   prakiraan cuaca  BMKG  Hujan  Cuaca Hari Ini 
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