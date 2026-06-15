Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini untuk Wilayah Jakarta

Senin, 15 Juni 2026 – 06:59 WIB
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini untuk Wilayah Jakarta - JPNN.COM
Ilustrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (15/6) malam. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (15/6) malam.

Di Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

BMKG melalui akun Instagram @infobmkg memprakirakan pada Senin pagi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur berawan tebal. 

Baca Juga:

Jakarta Selatan berpotensi mengalami kondisi udara kabur, sedangkan Kepulauan Seribu berpotensi hujan ringan.

Menjelang siang, hampir seluruh wilayah Jakarta masih diprakirakan berawan tebal, sementara Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan.

“Suhu udara pada pagi hari berkisar 25–26 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 5–9 kilometer (km) per jam,” tulis BMKG.

Baca Juga:

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi berawan, sedangkan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan tebal.

Suhu udara berkisar 27–32 derajat Celsius dengan kecepatan angin 3–10 km per jam.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (15/6) malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   BMKG  Cuaca  Jakarta  Hujan  prakiraan cuaca 
BERITA BMKG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp