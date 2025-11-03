Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca, BMKG: Hujan Lebat di Jawa Masih Berpotensi Hingga 7 November

Senin, 03 November 2025 – 11:32 WIB
Seseorang menerjang hujan dengan mengenakan payung. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca.

BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat masih dapat terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta hingga 7 November 2025.

Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan hasil analisis dan prediksi dari tim Meteorologi Publik menunjukkan pola cuaca basah masih mendominasi wilayah selatan dan tengah Pulau Jawa.

“Prediksi kami menunjukkan hujan intensitas tinggi sudah mulai terjadi sejak pagi hari dan mencapai puncaknya antara pukul 13.00 WIB sampai 16.00 WIB. Setelah itu malam sedikit mereda,” kata Budi, Senin (3/11).

Budi menjelaskan data radar BMKG menunjukkan intensitas hujan tertinggi pada hari ini tercatat di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan curah 83,2 milimeter dan di Tasikmalaya, Jawa Barat, sebesar 74,6 milimeter.

Meski demikian, dia memastikan hingga kini kondisi cuaca di wilayah Jakarta masih relatif aman karena hujan terkonsentrasi di bagian selatan.

“Jakarta bagian selatan mulai hujan sejak pukul 15.00 WIB, sementara wilayah lainnya masih terkendali,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiagakan operasi modifikasi cuaca di tiga posko utama, yaitu di Semarang, Solo, dan Jakarta (Halim Perdanakusuma) untuk mengatur lokasi jatuhnya hujan agar tidak menimbulkan genangan di area padat penduduk.

