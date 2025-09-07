Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca di Indonesia Hari Ini Minggu 7 Agustus 2025

Minggu, 07 September 2025 – 10:05 WIB
Prakiraan Cuaca di Indonesia Hari Ini Minggu 7 Agustus 2025 - JPNN.COM
Simak prakiraan cuaca hari Ini. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Prakiraan cuaca disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk hari ini Minggu (7/9).

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

"Diprakirakan cuaca hari ini berawan tebal di wilayah Banda Aceh," kata Prakirawan Adelia dalam saluran Youtube BMKG. 

Cuaca hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Medan, Pekanbaru, Padang, dan Tanjung Pinang.

Hujan ringan juga diprediksi turun di wilayah Jambi, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Masyarakat diminta mewaspadai potensi terjadinya hujan disertai dengan petir di wilayah Bengkulu.

Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan cuaca cerah berawan di wilayah Semarang. Sementara di Surabaya akan berawan.

Cuaca diprakirakan berawan tebal di Jakarta dan Yogyakarta hari ini. Udara kabur diprediksi di Bandung.

