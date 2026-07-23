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JPNN.com - Daerah - Riau

Prakiraan Cuaca di Riau 23 Juli 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Daerah

Kamis, 23 Juli 2026 – 09:48 WIB
Prakiraan Cuaca di Riau 23 Juli 2026, Hujan Berpotensi Guyur Sejumlah Daerah - JPNN.COM
Prakiraaan cuaca hari ini Riau 23Juli 2026, hujan ringan di sejumlah wilayah RI. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis (23/7/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah sejak pagi hingga dini hari.

Forecaster On Duty BMKG pekanbaru Bella R Adelia mengatakan pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya udara kabur hingga berawan.

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“Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan ringan hingga sedang telah terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, serta Kota Pekanbaru,” kata Bella.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai.

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Pada malam hari, cuaca masih didominasi cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar.

BMKG memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Kamis (23/7/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan

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TAGS   Cuaca  Cuaca Hari Ini  BMKG  Hujan 
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