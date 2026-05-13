Prakiraan Cuaca di Riau Hari Ini, Sebagian Besar Daerah Berpotensi Diguyur Hujan

jpnn.com, RIAU - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Pekanbaru memprakirakan cuaca di Provinsi Riau pada Rabu (13/5/2026), akan dilanda hujan dengan intensitas ringan.

Forecaster on duty BMKG Pekanbaru, Yudhistira M mengatakan bahwa hari ini masih didominasi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang berpotensi terjadi sejak pagi hingga malam hari di sejumlah wilayah.

Pada pagi hari, kondisi cuaca di Riau umumnya udara kabur hingga berawan. Berdasarkan citra radar cuaca, beberapa wilayah telah terpantau mengalami hujan ringan hingga sedang.

Baca Juga: Polda Riau Buru Perusak Cagar Biosfer Giam Siak Kecil

“Berdasarkan citra radar cuaca, wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kota Dumai terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang,” ungkap Yudhistira.

Memasuki siang hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kota Dumai.

Sementara pada sore hingga malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diprediksi meluas hampir ke sebagian besar wilayah Provinsi Riau.

Baca Juga: Mendagri Tito Pamerkan Inovasi Wako Agung Nugroho dalam Dongkrak PAD Kota Pekanbaru

Adapun pada dini hari, kondisi cuaca diprakirakan udara kabur hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir.

BMKG Pekanbaru juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi di sejumlah daerah di Riau.