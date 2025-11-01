Prakiraan Cuaca Hari Ini 1 November, Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Kota

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Sabtu 1 November 2025. BMKG memprakirakan hujan beragam intensitas berpotensi terjadi di sejumlah kota, termasuk kota-kota besar di Jawa dan Sumatra.

Prakirawan BMKG Miftah Ali menyampaikan cuaca berawan tebal diprediksi dialami wilayah Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung.

Ali menjelaskan untuk wilayah lain di Sumatera, hujan ringan diprakirakan turun di wilayah Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang dan Padang serta hujan petir di Pangkalpinang.

"Di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kota Surabaya, hujan sedang di Yogyakarta dan Serang. Waspadai hujan petir yang diprakirakan terjadi di Jakarta, Bandung dan Semarang," katanya dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Sabtu (1/11).

Dalam periode hari ini, BMKG memprediksi cuaca cerah berawan di wilayah Kupang dan hujan ringan untuk daerah Denpasar dan Mataram.

Sementara di Pulau Kalimantan, katanya, hujan ringan berpotensi dialami warga yang berada di wilayah Samarinda dan Palangka Raya.

Terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Selor, Pontianak dan Banjarmasin.

Untuk Sulawesi, cuaca diprakirakan berawan di wilayah Kendari dan Makassar.