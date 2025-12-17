Prakiraan Cuaca Hari Ini 17 Desember, Hujan Mengguyur Mayoritas Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi da Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Rabu 17 Desember 2025.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai ringan, hingga disertai peti akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia.

Prakirawan BMKG Satriana Roguna dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau di kanal YouTube BMKG pada Rabu (17/12) pagi menyampaikan bahwa hujan ringan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia.

"Di wilayah Sumatera, hujan ringan diprakirakan mengguyur Medan, Sumatera Utara; Padang, Sumatera Barat; Palembang, Sumatera Selatan; serta Bandar Lampung," ujar dia.

Satriana melanjutkan bahwa kondisi serupa juga diprakirakan terjadi di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; serta Pontianak, Kalimantan Barat.

Selain itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Palangka Raya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; Makassar, Sulawesi Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; Manado, Sulawesi Utara; Gorontalo, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; Ambon, Maluku; Sorong dan Manokwari, Papua Barat; Jayapura dan Jayawijaya, Papua; serta Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Pekanbaru, Riau; Serang, Banten; Tanjung Selor, Kalimantan Utara; serta Nabire, Papua Tengah.

Selanjutnya, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan disertai petir di sejumlah wilayah.