JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini 21 Februari, Hujan di Sebagian Besar Wilayah RI

Sabtu, 21 Februari 2026 – 07:15 WIB
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Sebagian besar wilayah Republik Indonesia akan diguyur hujan hari ini Sabtu 21 Februari 2026, berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Prakirawan BMKG Masayu Franstika mengingatkan masyarakat waspada potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan.

Untuk cuaca di kota-kota besar Pulau Sumatra, hujan ringan diperkirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung.

Adapun Kota Jambi akan diselimuti awan tebal.

“Waspada hujan yang dapat disertai petir di wilayah Tanjungpinang," kata Masayu pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta.

Beralih ke Pulau Jawa, dia mengatakan cuaca diperkirakan hujan ringan di Bandung dan Semarang, sedangkan Yogyakarta dan Serang berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

"Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Jakarta dan Surabaya," ujar dia.

Bergerak ke wilayah Kalimantan, Kota Tanjung Selor dan Palangka Raya diprakirakan hujan dengan intensitas ringan.

