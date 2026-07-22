Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini 22 Juli 2026, Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

Rabu, 22 Juli 2026 – 07:35 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini 22 Juli 2026, Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI - JPNN.COM
Prakiraaan cuaca hari ini Riau 22 Juli 2026, hujan ringan di sejumlah wilayah RI. Foto/ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Rabu 22 Juli 2026.

Berdasar prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia.

Menurut Prakirawan BMKG Medayu, di wilayah Sumatra, Kota Banda Aceh diprakirakan cerah berawan.

Baca Juga:

Sementara itu hujan ringan berpotensi mengguyur Kota Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, Jambi, Pangkalpinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung.

Kemudian, di wilayah Pulau Jawa, cuaca di Kota Semarang diprakirakan cerah berawan, sedangkan Surabaya berawan.

Kondisi cuaca berawan tebal berpotensi menyelimuti Kota Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

Baca Juga:

"Hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur Kota Serang," ucap Medayu dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta.

Selanjutnya, untuk wilayah Kalimantan, cuaca di Kota Banjarmasin diprakirakan berawan.

Prakiraan cuaca hari ini Rabu 22 Juli 2026, hujan ringan diprediksi mengguyur sebagian besar wilayah RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca hari ini  Cuaca Hari Ini  BMKG  Hujan ringan  Cuaca 
BERITA PRAKIRAAN CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp