Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini 23 Desember, BMKG: Hujan Berpotensi Mengguyur Mayoritas RI

Selasa, 23 Desember 2025 – 08:05 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini 23 Desember, BMKG: Hujan Berpotensi Mengguyur Mayoritas RI - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update prakiraan cuaca hari ini, Selasa 23 Desember 2025.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan bahwa hujan dengan beragam intensitas berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia hari ini.

Prakirawan BMKG Ranika Asti menjelaskan cuaca di Pulau Sumatra didominasi kondisi berawan hingga hujan hari ini.

Baca Juga:

“Potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Medan, Tanjung Pinang, dan Padang, sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Bengkulu,” katanya dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Selasa (23/12).

Ranika menambahkan bahwa wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, dan Pangkalpinang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal.

Sementara itu, hujan ringan juga berpotensi terjadi di Palembang.

Baca Juga:

Adapun hujan disertai petir perlu diwaspadai di Bandar Lampung.

Beralih ke Pulau Jawa, BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Prakiraan cuaca hari ini, BMKG memprakirakan hujan dengan beragam intensitas berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca hari ini  Cuaca Hari Ini  BMKG  Hujan 
BERITA PRAKIRAAN CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp