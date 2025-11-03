Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini 3 November: Hujan di Mayoritas Kota Indonesia

Senin, 03 November 2025 – 07:47 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini 3 November: Hujan di Mayoritas Kota Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Inilah prakiraan cuaca hari ini, Senin 3 November 2025. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah wilayah Indonesia  didominasi hujan ringan hingga disertai petir di beberapa daerah hari ini.

Menurut Prakirawati BMKG Lintang AN, di wilayah Pulau Sumatra secara umum akan mengalami kondisi berawan tebal dan hujan ringan.

"Cuaca berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, sementara hujan ringan berpotensi melanda Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, dan Padang," katanya dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Senin (3/11).

Lintang menyebut wilayah Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung juga berpotensi mengalami hujan ringan, sedangkan Pangkalpinang perlu diwaspadai karena berpotensi diguyur hujan disertai petir.

Untuk Pulau Jawa, BMKG memprakirakan hujan ringan akan terjadi di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. "Masyarakat di wilayah Serang, Bandung, dan Yogyakarta juga perlu mewaspadai hujan disertai petir pada esok hari," ujarnya.

Selanjutnya, untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, jelas Lintang, kondisi cuaca diprakirakan berawan di Kupang, sedangkan Denpasar dan Mataram berpotensi mengalami hujan disertai petir.

Sementara di Pulau Kalimantan, hujan ringan berpeluang terjadi di Pontianak, Samarinda, dan Palangka Raya. Adapun hujan disertai petir juga perlu diwaspadai di wilayah Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Untuk wilayah Sulawesi, cuaca berkabut diperkirakan terjadi di Palu, sementara hujan ringan berpotensi mengguyur Mamuju, Makassar, Kendari, Manado, dan Gorontalo.

Prakiraan cuaca hari ini, Senin 3 November 2025, hujan berpotensi terjadi di mayorita kota Indonesia.

