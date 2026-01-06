Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6 Januari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI

Selasa, 06 Januari 2026 – 07:59 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini 6 Januari: Hujan Ringan di Sebagian Besar Wilayah RI - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 6 Januari 2026. B

BMKG memprakirakan hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Republik Indonesia hari ini.

Berdasarkan situs resmi BMKG, di Jakarta, Selasa (6/1), hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, dan Bandung.

Baca Juga:

Hujan ringan juga diprediksi mengguyur Kota Denpasar, Gorontalo, Makassar, Manado, Medan, Palangka Raya, dan Pangkalpinang.

Cuaca di Kota Samarinda, Semarang, Serang, Sofifi, Sorong, Surabaya, dan Tanjungpinang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan hari ini.

Adapun Kota Kendari diprakirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Baca Juga:

Masyarakat diminta mewaspadai potensi terjadinya hujan yang disertai dengan petir di Kota Banjarbaru, Kupang, Merauke, dan Tanjung Selor.

Untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diprakirakan akan cerah. Cuaca di Kota Jakarta, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Jayawijaya, dan Mamuju diprakirakan berawan.

Prakiraan cuaca hari ini 6 Januari 2026, BMKG sebut hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca hari ini  BMKG  Hujan ringan  Cuaca Hari Ini 
BERITA PRAKIRAAN CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp