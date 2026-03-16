Prakiraan Cuaca Hari Ini: Beberapa Kota Besar Berpotensi Hujan, Pemudik Perlu Tahu

Senin, 16 Maret 2026 – 08:10 WIB
Ilustrasi - Sejumlah kendaraan menembus hujan lebat. ANTARA/Jessica Helena Wuysang

jpnn.com - JAKARTA – Masyarakat yang hendak melakukan mudik Lebaran 2026, perlu mengetahui prakiraan cuaca hari ini Senin 16 Maret 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hari ini masih terdapat potensi hujan lebat dan sangat lebat di sejumlah kota besar di Indonesia pada hari ini.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Bangka Belitung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Papua Tengah, dan Papua," ujar Prakirawan BMKG Anisa dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta pada Senin.

Secara khusus di kota-kota besar di Tanah Air, kata dia, terdapat cuaca kabur di wilayah Banda Aceh dan berawan tebal di Tanjung Pinang disertai potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, dan Palembang, serta hujan disertai petir di Bandar Lampung dan Pangkal Pinang.

Di wilayah Pulau Jawa, lanjutnya, terdapat potensi cuaca berawan tebal di Serang dan Jakarta disertai hujan ringan di Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, serta hujan disertai petir di Surabaya.

Dia menjelaskan terdapat potensi serupa di wilayah Kalimantan, yaitu hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya, dan Samarinda.

Dalam periode hari ini, lanjutnya, BMKG juga memprakirakan hujan petir di wilayah Banjarmasin dan Tanjung Selor.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kata dia, terdapat kemungkinan hujan ringan di Denpasar dan Mataram serta hujan intensitas sedang di Kupang.

Prakiraan cuaca hari ini dari BMKG menyebutkan, sejumlah kota di Indonesia berpotensi diguyur hujan.

Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca hari ini  BMKG  Mudik Lebaran  Lebaran 2026 
