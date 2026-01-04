Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Berawan hingga Hujan di Mayoritas RI

Minggu, 04 Januari 2026 – 08:30 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Berawan hingga Hujan di Mayoritas RI - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memaparkan prakiraan cuaca hari ini Minggu 4 Januari 2026.

BMKG memprakirakan cuaca berawan hingga hujan masih akan terjadi di mayoritas wilayah Republik Indonesia pada hari ini.

Prakirawan BMKG Afif S menyampaikan bahwa potensi hujan ringan diprakirakan terjadi di Banda Aceh, Medan, Tanjungpinang, Jambi, serta Bandar Lampung.

Sementara itu, kondisi berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Pekanbaru, Padang, Bengkulu, dan Palembang.

“Adapun potensi hujan disertai petir perlu diwaspadai di wilayah Pangkal Pinang," katanya melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu (4/1).

Beralih ke Pulau Jawa, Afif menyebut sebagian besar wilayah diprakirakan mengalami hujan ringan.

Kondisi berawan hingga berawan tebal juga berpotensi terjadi termasuk di wilayah Jakarta.

Selanjutnya hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian besar wilayah di Pulau Kalimantan. 

Prakiraan cuaca hari ini, BMKG memprakirakan cuaca berawan hingga hujan terjadi di mayoritas RI.

