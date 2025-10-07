Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Berawan hingga Hujan Ringan di Sejumlah Kota

Selasa, 07 Oktober 2025 – 08:25 WIB
Ilustrasi - Suasana gedung pusat perkantoran dan bisnis di Jakarta dengan latar belakang langit Jakarta yang cerah berawan. ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/pri

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Selasa 7 Oktober 2025.

BMKG memprakirakan mayoritas wilayah Indonesia diselimuti awan dan diguyur hujan ringan hingga sedang.

Prakirawan BMKG Ina Indah Hapsari mengatakan bahwa di Pulau Jawa, Kota Jakarta dan Bandung diprakirakan diguyur hujan ringan. "Sementara, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diselimuti awan tebal," kata Ina dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta.

Di Sumatera, lanjut Ina, wilayah yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang ialah Pekanbaru, Padang, Tanjungpinang, Bengkulu, Palembang, dan Pangkalpinang.

Adapun Aceh dan Medan berpotensi diselimuti awan.

Jambi dan Bandar Lampung berpotensi diguyur hujan deras disertai petir.

"Untuk Bali, Kupang, dan Mataram diprakirakan berawan tebal," ungkap dia.

Selanjutnya di Pulau Kalimantan, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Tanjung Selor dan Palangka Raya.

