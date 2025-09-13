Prakiraan Cuaca Hari Ini, Berawan & Hujan di Sejumlah Kota

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Sabtu 13 September 2025.

BMKG memprakirakan cuaca berawan dan hujan terjadi di sejumlah kota Indonesia pada hari ini.

Prakirawan BMKG Hasalika Nurjana mengatakan untuk wilayah Sumatra, seperti Jambi, diprakirakan mengalami udara kabur, lalu di Bandar Lampung awan tebal.

Sementara, hujan ringan turun di Palembang, Pangkalpinang, Banda Aceh, Pekanbaru, Padang dan Tanjungpinang.

Dia memperingatkan masyarakat di Medan dan Bengkulu terkait potensi hujan yang disertai petir terjadi dalam periode tertentu hari ini.

"Di Pulau Jawa, cuaca berawan tebal diprakirakan terjadi di wilayah Jakarta dan Surabaya. Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di wilayah Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta," kata Hasalika dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Sabtu,

Di Bali, yang sempat mengalami banjir di beberapa wilayah, Kota Denpasar diprakirakan mengalami kondisi berawan pada hari ini. Sementara, di Kupang cuaca berawan, serta di Mataram terdapat potensi hujan ringan.

Di wilayah Kalimantan, Banjarmasin diprakirakan mengalami kondisi udara kabur.