Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

Minggu, 30 November 2025 – 07:40 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Minggu 30 November 2024. BMKG mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa mayoritas wilayah Indonesia akan diguyur hujan hari ini. 

Prakirawati BMKG Ina Indah Hapsari memprakirakan sejumlah wilayah di Sumatra, seperti Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjungpinang, Pangkalpnang, dan Palembang akan diguyur hujan ringan.

"Sementara Banda Aceh cerah berawan, serta Medan, Pekanbaru, dan Bandar Lampung berawan tebal," katanya dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu (30/11).

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa di wilayah Jawa, hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan turun di Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang. 

Adapun Yogyakarta diprakirakan berawan tebal. Udara kabur diprakirakan terjadi di Surabaya.

Di wilayah Kalimantan, jelas dia, cuaca hujan ringan diprakirakan pula turun di Pontianak, Tanjung Selor, Palangka Raya, Samarinda. Hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Banjarmasin.

Baca Juga:

"Denpasar diprakirakan berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Mataram, serta hujan petir diprakirakan terjadi di Kupang," ujarnya.

Adapun di Sulawesi, hujan ringan juga diprakirakan turun di Makassar, Mamuju, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Sementara, Palu diprakirakan udara kabur.

Prakiraan cuaca hari ini, BMKG mengingatkan masyarakat bahwa mayoritas Indonesia diguyur hujan pada hari ini Minggu 30 November 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca  Cuaca Hari Ini  Hujan  BMKG 
BERITA PRAKIRAAN CUACA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp