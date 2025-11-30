Prakiraan Cuaca Hari Ini, BMKG: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan

Minggu, 30 November 2025 – 07:40 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) RI menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Minggu 30 November 2024. BMKG mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa mayoritas wilayah Indonesia akan diguyur hujan hari ini.

Prakirawati BMKG Ina Indah Hapsari memprakirakan sejumlah wilayah di Sumatra, seperti Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjungpinang, Pangkalpnang, dan Palembang akan diguyur hujan ringan.

"Sementara Banda Aceh cerah berawan, serta Medan, Pekanbaru, dan Bandar Lampung berawan tebal," katanya dalam siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Minggu (30/11).

Dia menambahkan bahwa di wilayah Jawa, hujan dengan intensitas ringan juga diprakirakan turun di Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang.

Adapun Yogyakarta diprakirakan berawan tebal. Udara kabur diprakirakan terjadi di Surabaya.

Di wilayah Kalimantan, jelas dia, cuaca hujan ringan diprakirakan pula turun di Pontianak, Tanjung Selor, Palangka Raya, Samarinda. Hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Banjarmasin.

"Denpasar diprakirakan berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan terjadi di Mataram, serta hujan petir diprakirakan terjadi di Kupang," ujarnya.

Adapun di Sulawesi, hujan ringan juga diprakirakan turun di Makassar, Mamuju, Gorontalo, Manado, dan Kendari. Sementara, Palu diprakirakan udara kabur.