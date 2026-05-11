Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan di Mana-mana, Jakarta Juga

Senin, 11 Mei 2026 – 07:28 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis data prakiraan cuaca hari ini, Senin 11 Mei 2026.

BMKG memprakirakan cuaca hari ini, sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan.

Prakirawan BMKG Rizky pada kanal YouTube yang diikuti di Jakarta menyampaikan, diawali dari wilayah Sumatra, Banda Aceh diprakirakan berawan tebal.

Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, dan Bengkulu akan diguyur hujan ringan.

"Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di Jambi, Palembang, dan Bandar Lampung," katanya.

Beralih ke Pulau Jawa. Cuaca hari ini di Surabaya dan Yogyakarta berpotensi berawan tebal.

Adapun cuaca Jakarta hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan. Begitu juga Serang, Bandung, dan Semarang.

Kemudian untuk wilayah Kalimantan, seluruh kota besar diprakirakan hujan ringan, mulai dari Kota Pontianak, Samarinda, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Banjarmasin.