Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir Mengguyur Sejumlah Kota

Senin, 15 September 2025 – 08:30 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Disertai Petir Mengguyur Sejumlah Kota - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Senin 15 September 2025.

BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari ringan hingga disertai petir, terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia hari ini.

Prakirawan BMKG Wahyu Annisa mengatakan hujan ringan berpotensi terjadi di beberapa kota besar di Pulau Sumatra, seperti Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), Tanjungpinang  (Kepulauan Riau), Jambi, dan Bengkulu.

Baca Juga:

Di Pulau Jawa, lanjut dia, hujan ringan diprakirakan mengguyur Bandung (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), dan Yogyakarta.

“Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Mataram (Nusa Tenggara Barat)), Denpasar (Bali), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Palu (Sulawesi Tengah) dan Gorontalo," kata Wahyu dalam video prakiraan cuaca BMKG yang dipantau di Jakarta, Senin (15/9).

BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang akan terjadi di Mamuju (Sulawesi Barat), Sorong (Papua Barat Daya) serta Nabire (Papua Tengah).

Baca Juga:

Wahyu mengingatkan potensi hujan disertai petir di beberapa kota, seperti Pekanbaru (Riau), Pangkalpinang (Kepulauan Bangka Belitung), Tanjung Selor (Kalimantan Utara), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), Manado (Sulawesi Utara) dan Ternate (Maluku Utara).

Sementara itu, kondisi berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh (Aceh), Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung (Lampung), Serang (Banten), Jakarta, Kupang (Nusa Tenggara Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Kendari (Sulawesi Tenggara). Udara kabur berpotensi terjadi di Surabaya (Jawa Timur).

Prakiraan cuaca hari ini, Senin 15 September 2025. BMKG memprakirakan hujan disertai petir mengguyur sejumlah kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca hari ini  BMKG  Hujan  hujan disertai petir  Cuaca Ekstrem 
BERITA CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp