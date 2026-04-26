Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Lebat Mengguyur Sejumlah Wilayah RI

jpnn.com - JAKARTA - Prakiraan cuaca hari ini Minggu 26 April 2026, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). memprakirakan hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi mengguyur sejumlah wilayah Indonesia.

Menurut Prakirawan BMKG Selly Brilian, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku," ucap dia dalam tayangan prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta, Minggu (26/4).

Selly mengimbau masyarakat mewaspadai hujan dengan petir yang berpotensi terjadi di Palembang, Bandar Lampung dan Banjarmasin.

Adapun hujan dengan intensitas sedang diprakirakan terjadi di Bandung. "Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire," ungkapnya.

Dia menambahkan sejumlah kota lain juga berpotensi mengalami hujan dengan intensitas serupa. Kota-kota tersebut meliputi Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjungpinang, Jambi, Bengkulu, sebagian besar Pulau Jawa, Tanjung Selor, Samarinda, dan Palangka Raya.

Adapun hujan ringan diprakirakan mengguyur sejumlah wilayah di bagian timur Indonesia, meliputi Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Pulau Sulawesi, Ambon, Sorong, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

Selly mengatakan BMKG juga memprakirakan kondisi cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Pangkalpinang dan Pontianak.