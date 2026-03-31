Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan Guyur Mayoritas Wilayah Indonesia

Selasa, 31 Maret 2026 – 07:47 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan Guyur Mayoritas Wilayah Indonesia - JPNN.COM
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini Selasa 31 Maret 2026. 

BMKG memprediksi hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Selasa (31/3).

Prakirawan BMKG Medayu Bestari mengatakan bahwa di Pulau Sumatra, Kota Tanjungpinang diprakirakan berawan tebal, sedangkan Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Pangkalpinang akan diguyur hujan ringan.

“Waspadai hujan yang dapat disertai petir di wilayah Jambi dan Palembang," kata Medayu Bestari pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta.

Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di seluruh ibu kota provinsi diprakirakan hujan ringan, mulai dari Kota Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, hingga Surabaya.

Kemudian untuk wilayah Kalimantan, Kota Pontianak berpotensi berawan tebal, sementara hujan dengan intensitas ringan akan mengguyur Palangka Raya, Tanjung Selor, dan Samarinda. "Waspadai hujan petir yang dapat melanda Kota Banjarmasin," ucap Medayu.

Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca diprakirakan berawan di wilayah Denpasar, berawan tebal di Kupang, serta hujan dengan intensitas sedang di wilayah Mataram.

Kemudian, untuk Pulau Sulawesi, Kota Manado akan diselimuti awan tebal, sedangkan Gorontalo, Palu, dan Kendari akan diguyur hujan ringan. Hujan sedang diprakirakan melanda wilayah Mamuju dan Makassar.

Prakiraan cuaca hari ini, BMKG memprediksi hujan ringan mengguyur sebagian besar wilayah ibu kota provinsi di Indonesia pada Selasa (31/3).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca hari ini  Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca  Hujan ringan 
BERITA PRAKIRAAN CUACA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp