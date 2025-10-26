Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Prakiraan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan Guyur Sebagian Besar RI

Minggu, 26 Oktober 2025 – 10:00 WIB
Ilustrasi cuaca. Foto:Rizki Ganda Marito/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Minggu 26 Oktober 2025.

BMKG memprakirakan hujan ringan akan mengguyur sebagian besar wilayah RI hari ini.

Prakirawan BMKG Annisa Lestari menyampaikan hal itu dalam siaran YouTube di Jakarta.

Berawal dari Pulau Sumatra, Kota Pekanbaru diprakirakan berawan, sedangkan Kota Banda Aceh, Tanjungpinang, dan Padang diprakirakan berawan tebal. Kota Medan berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

Masih di Pulau Sumatra, diprakirakan berawan tebal di Kota Jambi, Palembang, dan Pangkalpinang. Hujan ringan diprakirakan terjadi di wilayah Bengkulu dan Bandar Lampung.

Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan berawan tebal di Kota Surabaya, sementara wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta berpotensi hujan ringan.

"Kota Serang diprakirakan hujan dengan intensitas sedang," kata Annisa.

Kemudian, bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kota Kupang diprakirakan berawan. Kota Denpasar dan Mataram akan terjadi hujan dengan intensitas ringan.

