Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Ringan-Petir Melanda Mayoritas Wilayah

Kamis, 04 September 2025 – 07:58 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca hari ini, Kamis 4 September 2025.

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga petir melanda mayoritas wilayah Indonesia hari ini.

Prakirawati BMKG Henokhvita melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Kamis (4/9), menjelaskan cuaca berawan tebal diprakirakan terjadi di Banda Aceh, hujan ringan di Tanjungpinang, hujan sedang di Medan dan Padang, serta hujan disertai petir di Pekanbaru.

Hujan ringan juga berpeluang terjadi di Jambi, Palembang, dan Pangkalpinang. Adapun Bengkulu diprakirakan mengalami hujan sedang.

Untuk wilayah Jawa, katanya, kondisi berawan diprakirakan di Semarang dan Yogyakarta, berawan tebal di Jakarta, Serang, dan Bandung, serta udara kabur di Surabaya.

Dia menyebutkan cuaca cerah berawan diprakirakan terjadi di Kupang, sedangkan Denpasar dan Mataram berawan tebal.

Di Kalimantan, Banjarmasin diprakirakan berawan tebal, Pontianak hujan ringan, Tanjung Selor hujan sedang, serta Palangka Raya dan Samarinda berpotensi hujan disertai petir.

Untuk Sulawesi, cuaca berawan tebal diprakirakan di Makassar dan Kendari, hujan ringan di Manado, Gorontalo, dan Palu, serta hujan sedang di Mamuju.