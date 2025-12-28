Prakiraan Cuaca: Hari Ini Sebagian Besar Wilayah RI Berawan

Minggu, 28 Desember 2025 – 09:25 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut prakiraan cuaca hari ini Minggu 28 Desember 2025 dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Laman resmi BMKG dilihat Minggu (28/12) memperlihatkan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi berawan.

Adapun cuaca berawan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Banjarbaru, Jayapura, Jayawijaya, dan Kendari.

Cuaca berawan juga diprakirakan di Makassar, Mamuju, Manado, Manokwari, dan Mataram.

Begitu juga cuaca di Kota Nabire, Palangka Raya, Samarinda, Semarang, Serang, dan Surabaya diprakirakan berawan.

Selanjutnya cuaca di Kota Ambon, Banda Aceh, Bengkulu, Denpasar, Jambi, Medan, dan Merauke diprediksi berawan tebal.

Awan tebal juga diprakirakan menggelayuti Kota Padang, Palembang, Pangkalpinang, Pontianak, Pekanbaru, Sofifi, Sorong, dan Yogyakarta. Sementara cuaca di Kota Gorontalo, Kupang, Palu, Tanjung Pinang, dan Tanjung Selor diprakirakan cerah berawan. (antara/jpnn)