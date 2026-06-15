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JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 15 Juni, Pagi Tebal Malam Basah

Senin, 15 Juni 2026 – 05:40 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 15 Juni, Pagi Tebal Malam Basah - JPNN.COM
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 15 Juni 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Senin 15 Juni 2026.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta diguyur hujan ringan pada Senin (15/6) malam.

Adapun Jakarta Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang.

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BMKG melalui akun Instagram @infobmkg memprakirakan pada Senin pagi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur berawan tebal.

Jakarta Selatan berpotensi mengalami kondisi udara kabur, sedangkan Kepulauan Seribu berpotensi hujan ringan.

Menjelang siang, hampir seluruh wilayah Jakarta masih diprakirakan berawan tebal, sementara Kepulauan Seribu mengalami hujan ringan.

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Suhu udara pada pagi hari berkisar 25–26 derajat Celsius dengan kecepatan angin rata-rata 5–9 kilometer (km) per jam.

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur berpotensi berawan, sedangkan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan tebal.

BMKG memprakirakan cuaca Jakarta hari ini 15 Juni 2026, hujan ringan pada Senin malam.

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TAGS   cuaca Jakarta  Cuaca Jakarta hari ini  Hujan ringan  BMKG 
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