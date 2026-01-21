Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 21 Januari, Pagi Siang Malam Konsisten

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini prakiraan cuaca Jakarta hari ini Rabu 21 Januari 2026 dikutip dari keterangan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah Jakarta hari ini berpotensi turun hujan seharian atau sejak pagi hingga malam hari.

Pada Rabu pagi Jakarta diperkirakan hujan ringan kecuali Kepulauan Seribu yang akan berawan dengan suhu rata-rata 26 – 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 80 – 85 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 9,2 – 24,2 km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta masih akan hujan ringan kecuali Kepulauan Seribu akan berawan, untuk suhu rata-rata 25 – 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 82 – 86 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 9,9 – 26,1 km/jam.

Selanjutnya pada sore hari seluruh Jakarta masih akan hujan ringan dengan suhu rata-rata diperkirakan 26 - 27 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 82 – 91 persen, sedangkan kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 8,1 – 14,2 km/jam.

Kemudian untuk malam hari hujan diperkirakan masih akan membasahi Jakarta dengan suhu rata-rata diperkirakan 24 - 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 84 – 96 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 8,3 – 26,4 km/jam.

Sementara itu, pada Kamis (22/1) dini hari Jakarta masih akan turun hujan ringan dengan suhu rata-rata 23 - 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 86 – 96 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 10 – 17,8 km/jam.

Demikian update prakiraan cuaca Jakarta hari ini 21 Januari 2026. (antara/jpnn)