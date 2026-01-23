Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 23 Januari, BMKG Sampai Mengeluarkan Peringatan

Jumat, 23 Januari 2026 – 05:22 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 23 Januari, BMKG Sampai Mengeluarkan Peringatan - JPNN.COM
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 23 Januari 2026: pagi, siang, malam hujan. Ilustrasi Foto: JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - JAKARTA – Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 23 Januari 2026, seluruh wilayah Ibu Kota diguyur hujan seharian.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui laman media sosial Instagram memerinci Jakarta Barat diprakirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hingga malam ini.

Suhu rata-rata wilayah itu Jumat ini sekitar 25 derajat Celcius.

Baca Juga:

Perlu diketahui, wilayah Jakarta Barat pada pagi hari ini sudah diguyur hujan lebat. Reda sesaat, hujan lagi. Rintik sebentar, deras lagi.

Adapun Jakarta Pusat juga diprediksi dilanda hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi sampai malam hari.

Suhu rata-rata Jakarta Pusat hari ini juga 25 derajat Celcius.

Baca Juga:

Cuaca Jakarta hari ini, kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang juga akan terjadi di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Adapun suhu rata-rata Jakarta Selatan dan Jakarta Utara hari ini 25 derajat Celcius, Jakarta Timur 24 derajat Celcius.

Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 23 Januari 2026, seluruh wilayah DKI Jakarta diguyur hujan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cuaca Jakarta hari ini  prakiraan cuaca Jakarta hari ini  BMKG  Jakarta Barat  Jakarta 
BERITA CUACA JAKARTA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp