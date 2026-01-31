Close Banner Apps JPNN.com
Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 31 Januari, Pagi Sudah Hujan

Sabtu, 31 Januari 2026 – 06:14 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 31 Januari, Pagi Sudah Hujan
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 31 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 31 Januari 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada hari ini.

Menurut informasi yang diunggah melalui akun Instagram @infobmkg yang dikutip, Sabtu, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat diprakirakan akan hujan dengan intensitas ringan pada pukul 07.00 hingga 10.00 WIB.

Kemudian wilayah ini akan berawan tebal pada 13.00 hingga 22.00 WIB.

Sekadar informasi, wilayah Jakarta Barat pada pagi ini sudah diguyur hujan ringan. Namun, sesaat sempat deras sekitar waktu subuh.

Hujan dengan intensitas ringan diprakirakan juga terjadi di Jakarta Utara. Pada 22.00 WIB, daerah ini diprediksi akan kembali diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Sementara itu, Jakarta Selatan hanya akan berawan tebal pada 07.00 WIB dan mulai turun hujan ringan pada 10.00 hingga 19.00 WIB. Cuaca di wilayah ini akan kembali berawan tebal pada 22.00 WIB.

Kemudian di Jakarta Timur, BMKG memprakirakan wilayah ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan sejak 07.00 hingga 22.00 WIB.

Berikut updata data dari BMKG mengenai prakirakan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 31 Januari 2026.

TAGS   cuaca Jakarta  Cuaca Jakarta hari ini  prakiraan cuaca Jakarta hari ini  BMKG 
