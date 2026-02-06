Close Banner Apps JPNN.com
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 6 Februari, Awan Berubah Hujan pada Siang

Jumat, 06 Februari 2026 – 07:34 WIB
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Jumat 6 Februari 2026. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini keterangan dari Badann Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Jumat 6 Februari 2026.

BMKG memprakirakan pada Jumat wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan pada siang dan sore hari.

Informasi BMKG di akun Instagram dikutip di Jakarta, Jumat, menyebutkan, wilayah DKI yang meliputi Jakarta Barat, Pusat, Utara, Selatan, dan Jakarta Timur akan diselimuti awan tebal pada pagi hari, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprakirakan turun hujan ringan.

Awan yang menggelayut di langit Jakarta pada Jumat pagi, akan berubah menjadi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari kecuali di Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprakirakan berawan tebal.

Beranjak pada sore harinya, sebagian wilayah Jakarta seperti Jakarta Barat, Selatan, dan Timur diprakirakan masih diguyur hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan wilayah lainnya berawan hingga berawan tebal.

Sementara pada Jumat malam hingga tengah malam seluruh Jakarta diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Diketahui bahwa hujan dengan intensitas ringan menurunkan air kurang dari 1-5 mm (milimeter) per jam. Sedangkan hujan sedang membawa 5-10 mm air per jam.

Pada hari yang sama untuk kecepatan angin di lima wilayah berkisar 9-11 kilometer per jam, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Seribu mencapai 17 kilometer per jam, dengan suhu udara berada pada kisaran terendah 24 dan tertinggi 29 derajat celcius. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

TAGS   cuaca Jakarta  Cuaca Jakarta hari ini  prakiraan cuaca Jakarta hari ini  BMKG 
