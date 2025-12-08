Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 8 Desember 2025, Awal Tebal Merata

Senin, 08 Desember 2025 – 05:10 WIB
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 8 Desember 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini Senin 8 Desember 2025.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta diselimuti awan tebal pada Senin pagi.

Berdasarkan laman resmi BMKG di instgaram @infobmkg di Jakarta, Senin kondisi cuaca diselimuti awan tebal terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

Sementara di Kabupaten Kepulauan Seribu diprediksi akan diguyur hujan dalam skala ringan mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB.

Kemudian pada Senin siang, seluruh wilayah DKI Jakarta dalam kondisi cuaca berawan tebal.

Kondisi ini terus berlanjut hingga sore hari di Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu.

Sedangkan di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Barat diprediksi akan turun hujan ringan sekitar pukul 16.00 WIB.

Di malam hari, mulai pukul 19.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB seluruh wilayah di Jakarta diselimuti awan tebal.

Berikut ini prakirakan cuaca Jakarta hari ini Senin 8 Desember 2025, di mana sebagian besar wilayah diselimuti awan tebal sejak pagi.

