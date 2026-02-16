Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, BMKG Sampai Mengeluarkan Peringatan

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Senin 16 Februari 2026, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

BMKG mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat hingga hujan sangat lebat di DKI Jakarta pada 16 Februari hingga 19 Februari 2026.

Berdasarkan informasi resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Senin BMKG mengeluarkan peringatan waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Senin (16/2) berpotensi terjadi di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Untuk level waspada ini, potensi dampak bencana hidrometeorologi berupa genangan, luapan sungai dan longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kemudian BMKG mengeluarkan peringatan siaga dengan potensi hujan dengan intensitas lebat hingga hujan dengan intensitas sangat lebat berpotensi terjadi di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan hingga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Untuk potensi dampak bencana di level siaga terdapat potensi bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, dan longsor yang berdampak signifikan terhadap masyarakat, layanan publik hingga infrastruktur.

Kemudian pada Selasa (17/2) BMKG mengeluarkan peringatan siaga hujan sedang hingga lebat di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu peringatan level siaga hujan lebat hingga hujan sangat lebat di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur serta Kota Depok, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.