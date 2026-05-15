JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Hujan dan Awan Tebal Silih Berganti

Jumat, 15 Mei 2026 – 06:29 WIB
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Jumat 15 Mei 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan pada hari ini.

BMKG melalui laman media sosial Instagram @infobmkg menyebutkan Jakarta Barat diguyur hujan ringan pagi hingga sore hari, kemudian berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Pusat berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Selatan berawan pagi ini, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Jakarta Timur berawan tebal pagi ini, lalu akan dilanda hujan ringan pada siang hari, diikuti hujan dengan intensitas sedang pada sore hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Jakarta Utara berawan pada pagi hari, kemudian akan diguyur hujan ringan pada siang hari, dan kembali berawan tebal pada malam hari.

Kepulauan Seribu diprediksi hujan ringan pada pagi hingga siang hari, dan berawan tebal pada malam hari.

Berikut data prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari laman medsos BMKG.

