JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Sabtu Siang

Sabtu, 01 November 2025 – 06:43 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Hujan Disertai Petir pada Sabtu Siang
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 1 November 2025, BMKG menyebutkan wilayah Ibu Kota berpotensi hujan disertai petir. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Sabtu 1 November 2025.

BMKG memprakirakan hujan disertai petir akan terjadi di beberapa wilayah Jakarta pada Sabtu siang.

Kondisi cuaca tersebut terjadi di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara, Kota Jakarta Utara diguyur hujan sedang dan hujan ringan diprediksi terjadi di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Kondisi hujan berlanjut hingga Sabtu sore, dengan sejumlah wilayah diprediksi mengalami hujan ringan, yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara.

Sementara, untuk Kabupaten Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal di sore hari.

Beranjak ke malam hari, hujan ringan diperkirakan masih mengguyur Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Sementara, Jakarta Pusat dan Jakarta Utara diprediksi berawan lalu Jakarta Timur serta Kepulauan Seribu diperkirakan akan diselimuti awan tebal di Sabtu malam.

BMKG menyampaikan prakiraan cuaca Jakarta hari ini Sabtu 31 November 2025, berikut informasi detailnya.

