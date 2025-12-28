Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Juga Medan, Semarang, Makassar, dan Sejumlah Kota Lainnya

Minggu, 28 Desember 2025 – 08:19 WIB
Prakiraan cuaca hari ini Minggu 28 Desember 2025. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Minggu 28 Desember 2025, juga sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia hari ini berpotensi berawan.

Situs resmi BMKG, di Jakarta, Minggu, menyebutkan bahwa cuaca berawan berpotensi terjadi di sejumlah kota besar, yakni Jakarta, Bandar Lampung, Bandung, Banjarbaru, Jayapura, Jayawijaya, dan Kendari.

Cuaca berawan juga diprakirakan di Makassar, Mamuju, Manado, Manokwari, dan Mataram.

Begitu juga cuaca di Kota Nabire, Palangka Raya, Samarinda, Semarang, Serang, dan Surabaya diprakirakan berawan.

Selanjutnya cuaca di Kota Ambon, Banda Aceh, Bengkulu, Denpasar, Jambi, Medan, dan Merauke diprediksi berawan tebal.

Awan tebal juga diprakirakan menggelayuti Kota Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pontianak, Pekanbaru, Pontianak, Sofifi, Sorong, dan Yogyakarta.

Sementara cuaca di Kota Gorontalo, Kupang, Palu, Tanjung Pinang, dan Tanjung Selor diprakirakan cerah berawan. (antara/jpnn)

Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Medan, Semarang, Yogyakarta.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

TAGS   Cuaca Hari Ini  prakiraan cuaca Jakarta hari ini  BMKG  prakiraan cuaca 
