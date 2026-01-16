Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Jumat 16 Januari, Juga Kota-kota Besar Lainnya

Jumat, 16 Januari 2026 – 09:45 WIB
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 16 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta hari ini Jumat 16 Januari 2026 bakal diguyur hujan lebat hingga sangat lebat.

Bukan hanya Jakarta, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk siaga karena ada potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

Adapun hujan ringan akan mengguyur mayoritas kota-kota besar di Indonesia pada hari ini.

Prakirawan BMKG, Puji Sibuea pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta, Jumat, menyampaikan kawasan Pulau Sumatara, cuaca diprakirakan berawan di Banda Aceh, berawan tebal di Medan dan Tanjung Pinang, serta asap atau kabut di wilayah Pekanbaru.

Sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Padang, Jambi, Pangkalpinang, Palembang, dan Bandar Lampung.

"Kota Bengkulu berpotensi hujan dengan intensitas sedang," katanya.

Beralih ke Pulau Jawa, cuaca diprakirakan hujan ringan di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, sementara Kota Semarang akan terjadi hujan dengan intensitas sedang.

Bergerak ke wilayah Kalimantan, Kota Pontianak dan Palangka Raya diprakirakan berawan, sedangkan Banjarmasin berpotensi hujan ringan.

Berikut ini prakiraan cuaca Jakarta hari ini dan di sejumlah kota besar lainnya yang disampaikan BMKG.

