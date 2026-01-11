Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Minggu 11 Januari, Basah

Minggu, 11 Januari 2026 – 05:57 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini Minggu 11 Januari, Basah
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Minggu 11 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Minggu 11 Januari 2026.

BMKG memprakirakan cuaca wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara hari ini siang hingga malam bakal hujan ringan.

Pada pagi hari, Jakarta Barat bakal hujan ringan, sementara Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara bakal berawan tebal.

Adapun Kepulauan Seribu bakal dilanda hujan disertai petir.

Kemudian pada sore hari, wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan kembali berawan tebal. Sementara Jakarta Selatan akan hujan ringan.

Pada siang hari, Kepulauan Seribu bakal berawan tebal, lalu hujan ringan pada malam hari.

Adapun suhu udara di Jakarta bakal berkisar antara 23 sampai dengan 29 derajat Celcius, dengan kecepatan angin 5 sampai dengan 26 kilometer per jam. (antara/jpnn)

Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Minggu 11 Januari 2026 berdasar keterangan BMKG.

Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

