JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Pagi hingga Malam

Senin, 27 April 2026 – 02:08 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Pagi hingga Malam - JPNN.COM
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini, pagi Kepulauan Seribu cerah berawan. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Senin 27 April 2026.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca Jakarta pada hari ini hampir sebagian besar wilayah ibu kota berpotensi berawan pada siang hingga malam hari.

Pada Senin pagi seluruh Jakarta diperkirakan akan cerah kecuali Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan dengan suhu rata-rata 28 – 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 65 – 79 persen.

Baca Juga:

Sedangkan kecepatan angin di Kepulauan Seribu pada pagi hari rata-rata 0,4 – 3,2km/jam.

Memasuki siang hari Jakarta akan berawan, kecuali Jakarta Utara akan cerah berawan dan Kepulauan Seribu yang akan cerah untuk suhu rata-rata 28 – 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 68 – 80 persen.

Adapun kecepatan angin rata-rata angin 4,1 – 12,4 km/jam.

Baca Juga:

Selanjutnya pada sore hari seluruh wilayah Jakarta masih akan berawan dengan suhu rata-rata diperkirakan 28 – 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 74 – 79 persen.

Kecepatan angin pada sore hari berkisar pada 1,7 – 7,8 km/jam.

Silakan disimak data dari BMKG mengenai prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Senin 27 April 2026.

TAGS   cuaca Jakarta  Cuaca Jakarta hari ini  prakiraan cuaca Jakarta hari ini  BMKG  Kepulauan Seribu 
BERITA CUACA JAKARTA LAINNYA:

