Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini, Pagi Sudah Ada Tanda-tanda

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini, Minggu 3 Mei 2026.

BMKG memprakirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta diselimuti awan tebal pada Minggu pagi. Sebagian besar wilayah ibu kota pada siang hari diprediksi bakal hujan ringan.

Berdasarkan data dari laman resmi BMKG di instagram @infobmkg di Jakarta, Minggu, kondisi cuaca diselimuti awan tebal ini merata terjadi di DKI Jakarta pukul 07.00 WIB pagi, kecuali di Kabupaten Kepulauan Seribu yang diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Kondisi cuaca diselimuti awan tebal ini berlanjut pada pukul 10.00 WIB di sejumlah wilayah di Jakarta seperti Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

Sementara hujan dengan intensitas ringan diperkirakan mengguyur wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Hujan dengan intensitas ringan merata turun di sebagian besar wilayah DKI Jakarta pada Minggu siang mulai pukul 13.00 WIB.

Cuaca hujan dengan intensitas ringan berlanjut hingga sore hari di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu di Minggu sore.

Sementara hujan dengan intensitas sedang turun di Jakarta Selatan pada pukul 16.00 WIB.