JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Prakiraan Cuaca Jakarta & Sejumlah Kota Besar Hari Ini 30 Januari, Pasti Anda Sudah Tahu

Jumat, 30 Januari 2026 – 06:14 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta & Sejumlah Kota Besar Hari Ini 30 Januari, Pasti Anda Sudah Tahu - JPNN.COM
Prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 30 Januari 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 30 Januari 2026, juga di sejumlah kota besar di Indonesia.

BMKG memprakirakan sebagian besar kota besar di Indonesia pada Jumat akan mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan, sedang, hingga hujan disertai petir.

Adapun prakiraan cuaca Jakarta hari ini akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Pada pagi hari ini, untuk wilayah Jakarta Barat dan Kota Tangerang sudah hujan ringan sejak waktu subuh.

Prakirawan BMKG Lintang Alya dalam informasi prakiraan cuaca BMKG yang dipantau di Jakarta pada Jumat pagi menyampaikan bahwa potensi hujan disertai petir perlu diwaspadai masyarakat di bagian barat Indonesia, yakni Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

"Terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Banjarmasin," kata dia.

Sementara di wilayah timur Indonesia, ucap Lintang melanjutkan, hujan petir diprakirakan terjadi di Mamuju dan Ternate.

"Untuk bagian Timur Indonesia waspadai terdapat potensi hujan petir di Mamuju dan Ternate," kata dia.

Berikut prakiraan cuaca Jakarta hari ini Jumat 30 Januari 2026, di sejumlah kota besar hujan disertai petir.

